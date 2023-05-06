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Общество

Трех российских летчиков вернули из украинского плена

Трое российских летчиков вернулись из украинского плена, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в ведомстве.

Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 26 апреля. Тогда Министерство обороны сообщило об освобождении 40 военнослужащих.

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