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Сотни байкеров приняли участие в открытии мотосезона в Пскове

Сотни мотоциклистов выехали на дороги Пскова в рамках открытия мотосезона в этом году. Мероприятие прошло сегодня, 6 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали безопасность дорожного движения в период проезда мотоколонны по центральным улицам областного центра.

«Появление на дорогах с наступлением весны скутеров и мотоциклов – явление обычное. Но проблема заключается в том, что многие мотоциклисты, к сожалению, пренебрегают элементарными правилами дорожной безопасности – превышают скорость, не соблюдают рядность, выезжают на встречную полосу движения, не пропускают пешеходов. Такое преступное «лихачество», как правило, может привести к трагедиям», - отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напомнили о том, что водители двухколесных транспортных средств должны знать и строго соблюдать требования правил дорожного движения, которые регламентируют их передвижение по дорогам.

«Во-первых, мотоцикл должен быть зарегистрирован в установленном порядке в Госавтоинспекции, а у водителя в водительском удостоверении должна быть открыта соответствующая категория. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, использовать светоотражающие элементы на одежде, а под верхнюю одежду желательно надеть специальную мотозащиту. Во-вторых, перед тем, как выезжать на трассу, следует проверить техническое состояние мотоцикла и устранить все неисправности», - объяснили в ведомстве.

Как подчеркнули в УМВД, на дороге нужно неукоснительно соблюдать нормы ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко движущимися автомашинами в плотном потоке.

«Кроме того, уважаемые байкеры, не забывайте обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы заранее проинформировать других участников дорожного движения о планируемом маневре и не допустить возникновения аварийной ситуации», - продолжили в УМВД.

И еще одна серьезнейшая проблема, по словам представителей УМВД, – это несовершеннолетние на скутерах и мотоциклах. «Для управления скутером нужно иметь водительское удостоверение. А, как показывает практика, часто происходит так, что водители таких транспортных средств, управляя скутером или мотоциклом, не имеют водительского удостоверения и вообще даже не знают основных положений Правил дорожного движения», - заключили в ведомстве.

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