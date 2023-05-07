В Ленинградской области запретили использование беспилотников

19:20, 07 мая 2023, ПАИ

Использование беспилотников на территории Ленинградской области запрещено, соответствующее постановление подписал губернатор региона.

«В Ленобласти запрещено использование беспилотников. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко», - говорится в сообщении.

Исключение составляют беспилотные воздушные суда, которые используют органы государственной власти, органы местного самоуправления, подведомственные им организации, а также организации, действующие по договорам с органами госвласти или самоуправления, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что запуск гражданских дронов запрещён в Псковской области с 5 мая.