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Общество

В Ленинградской области запретили использование беспилотников

Использование беспилотников на территории Ленинградской области запрещено, соответствующее постановление подписал губернатор региона.

«В Ленобласти запрещено использование беспилотников. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко», - говорится в сообщении.

Исключение составляют беспилотные воздушные суда, которые используют органы государственной власти, органы местного самоуправления, подведомственные им организации, а также организации, действующие по договорам с органами госвласти или самоуправления, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что запуск гражданских дронов запрещён в Псковской области с 5 мая.

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