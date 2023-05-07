Борис Елкин поздравил работников радио с професиональным праздником

20:50, 07 мая 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил работников радио с профессиональным праздником. Поздравление он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Радио — уже давно не просто средство передачи информации, а настоящее искусство, которое способно заставить нас думать, улыбаться, сопереживать. В Пскове много ярких, не похожих друг на друга радиостанций. И каждая нашла своего слушателя!» — отметил Борис Елкин.

Он пожелал работникам радио интересных собеседников и неравнодушных слушателей, роста аудитории и рейтингов.

Напомним, 7 мая в России отмечается День радио. В этот день в 1895 году русский учёный-физик Александр Попов продемонстрировал способ связи без использования проводов, который изменил мир. Сегодня, спустя более 100 лет, радио продолжает играть важную роль в жизни общества и государства. Ранее с праздником псковичей поздравил губернатор региона Михаил Ведерников.