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Общество

Борис Елкин поздравил работников радио с професиональным праздником

Глава Пскова Борис Елкин поздравил работников радио с профессиональным праздником. Поздравление он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Радио — уже давно не просто средство передачи информации, а настоящее искусство, которое способно заставить нас думать, улыбаться, сопереживать. В Пскове много ярких, не похожих друг на друга радиостанций. И каждая нашла своего слушателя!» — отметил Борис Елкин.

Он пожелал работникам радио интересных собеседников и неравнодушных слушателей, роста аудитории и рейтингов. 

Напомним, 7 мая в России отмечается День радио. В этот день в 1895 году русский учёный-физик Александр Попов продемонстрировал способ связи без использования проводов, который изменил мир. Сегодня, спустя более 100 лет, радио продолжает играть важную роль в жизни общества и государства. Ранее с праздником псковичей поздравил губернатор региона Михаил Ведерников.

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