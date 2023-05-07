Способ 3D-сканирования черепа используют поисковики в Псковской области

23:24, 07 мая 2023, ПАИ

Поисковики из города Златоуст Челябинской области поделились опытом восстановления облика погибших бойцов по 3D-сканированию черепа в рамках Международной акции «Вахта Памяти», которая проходит в Себежском районе. Как происходит этот процесс, поделился командир отряда «Горные стрелки» и член регионального совета поискового движения Челябинской области Вячеслав Рубцов, пишет «Комсомольская правда в Пскове».

«Есть такой метод Герасимова по восстановлению облика лица по черепу. По такой технологии работает целый институт. Сейчас нас курирует профессор Елизавета Веселовская. С нами на прямой связи работают ее сотрудники из лаборатории Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН», – рассказал Вячеслав Рубцов.

По его словам, для проведения фотограмметрии поисковикам не нужна особая техника, вся работа проходит в полевых условиях. А для 3D-фиксации специалистам понадобится штатив, цифровая камера и бокс, где на вращающейся платформе устанавливается череп. «Можно даже картонную коробку приспособить. Главное, заранее взять с собой белую бумагу и обклеить внутри. Мы свой бокс изготовили из ДВП и улучшили конструкцию, сделав ее разборной. Внутри коробки установлена «тарелочка», она вращается и разлинована по градусам», – объяснил поисковик.

После того, как объект установят, происходит работа по фотосъемке. Всего поисковики должны сделать 80 снимков черепа: по 24 в профиль и по 16 - в анфас. С помощью штангенциркуля делается единственный ручной замер от края до края глазницы.

«Процесс работы над фотограмметрией очень дорогостоящий и трудозатратный. Но есть и такие люди, кто говорит: да зачем вы так усложняете, мы в интернете нашли программу специальную. Загружаешь туда фотографии и получаешь облик лица. Это полная ерунда, – подчеркнул Вячеслав Рубцов. – Такой программы, к сожалению, еще не создали. Для того, чтобы установить внешность одного бойца, специалистам придется провести от одного до трех дней в стенах лаборатории».

По словам поисковика, это не единственный способ восстановить личность погибшего воина по останкам, однако, он является наиболее усовершенствованным.

«Довольно давно применяется метод взятия ДНК. Но для этого у останков на длительное время изымается один из позвонков и определенные зубы. А все это время, пока проводится экспертиза, где-то необходимо хранить биоматериал. А есть возможность изучить череп на месте, восстановить облик воевавшего за нас солдата и больше не беспокоить его», – объяснил Вячеслав Рубцов.

Он рассказал, что несмотря на то, что установить облик всех сотен воинов, которые находят поисковики во время экспедиций не представляется возможным, данные сканирования черепа должны быть у каждого бойца. Поисковик отметил, что эти материалы в будущем могут стать самой главной зацепкой в установлении имени безымянного солдата.

«Самое главное, что мы понимаем, что этот боец поднят в нашем районе. Мы знаем, что он воевал в звании офицера, так как был захоронен отдельно, в гробу. Знаем место его захоронения, – объяснил метод работы с фотограмметрией поисковик на примере одного из найденных на «Вахте Памяти» бойцов. – Поэтому важно сохранить снимки на электронных носителях надолго, постоянно подкрепляя его историю новой информацией. Какие-то данные мы можем отыскать и через 10 лет».

На «Вахте Памяти» в Себежском районе поисковики из Челябинска успели произвести работу по фотограмметрии с останками погибшего офицера.

Обмен опытом с поисковиками из других регионов в рамках акции «Вахта Памяти» организовали благодаря поддержке Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь.Гранты в рамках гранта «Нам доверена память».

Организаторы экспедиции - Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» совместно с региональным отделением «Поисковое движение России» при поддержке правительства Псковской области и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».