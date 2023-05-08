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Общество

Россиянам объяснили, за что можно получить штраф в собственной квартире

Депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин назвал РИА Новости пять действий, за которые можно получить штраф, не выходя из квартиры на улицу, в том числе за курение на балконе.

«Первое — шум. Время, когда запрещается шуметь и штраф, обычно устанавливаются региональным законодательством. Чаще всего это время с 22:00 до 7:00 и тихий час в обед. В Москве, например, штраф за нарушение до 2 тысяч рублей. Второе — перепланировка. Желание объединить балкон с кухней или спальню с кухней самостоятельно не всегда законно, штраф до 2,5 тысячи рублей», — сообщил Чаплин.

Кроме того, собственники квартир должны использовать жилплощадь только для проживания, если там находится магазин или хостел, в этом случае грозит штраф до 1,5 тысячи рублей и запрет на ведение незаконной деятельности, отметил Чаплин.

«Четвёртое — курение на балконе. Если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, то вас могут обязать заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей. А если курить на детской площадке или в подъезде, то штраф может быть до трёх тысяч рублей», — сообщил он.

Кроме того, если нечистоплотные жильцы выбрасывают мусор в подъезд или разводят грязь в своей квартире и к соседям бегут тараканы, то им грозит штраф до трёх тысяч рублей, добавил депутат.

«Будьте осторожны и соблюдайте правила», — заключил Чаплин.

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