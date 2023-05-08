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Общество

В дендропарке Пскова включили фонтаны

На Мирожке в дендропарке включили фонтан. Видео и фото Псковскому агентству информации предоставили читатели.

Напомним, что фонтан в форме лилии открылся 12 сентября 2020 года во время заключительного концерта фестиваля «Музыка на воде». 21 июля 2022 года фонтан в дендропарке Пскова стал светомузыкальным. Финансирование производилось за счёт субсидии из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения и средств из городского бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».


 

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