В Пскове появился первый светомузыкальный фонтан
Фонтан в Дендропарке стал светомузыкальным, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Уже сегодня псковичи, которые придут в парк у Мирожского монастыря, смогут насладиться фонтаном под расслабляющие музыкальные композиции. В ближайшее время там будет играть музыка, которую подбирал звукорежиссер, однако дальнейший репертуар фонтана будет выбирать областной комитет по культуре.
Фонтан в форме лилии открылся 12 сентября 2020 года во время заключительного концерта фестиваля «Музыка на воде». 16 июня глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил, что фонтан в Дендропарке Пскова станет светомузыкальным. Финансирование производится за счет субсидии из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения и средств из городского бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».
Вскоре музыкальное сопровождение появится и у фонтана в Ботаническом саду. Интересной особенностью фонтана станет то, что горожане сами смогут выбрать для него музыкальное сопровождение.
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