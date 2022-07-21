В Пскове появился первый светомузыкальный фонтан

14:18, 21 июля 2022, ПАИ

Фонтан в Дендропарке стал светомузыкальным, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Уже сегодня псковичи, которые придут в парк у Мирожского монастыря, смогут насладиться фонтаном под расслабляющие музыкальные композиции. В ближайшее время там будет играть музыка, которую подбирал звукорежиссер, однако дальнейший репертуар фонтана будет выбирать областной комитет по культуре.

Фонтан в форме лилии открылся 12 сентября 2020 года во время заключительного концерта фестиваля «Музыка на воде». 16 июня глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил, что фонтан в Дендропарке Пскова станет светомузыкальным. Финансирование производится за счет субсидии из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения и средств из городского бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».

Вскоре музыкальное сопровождение появится и у фонтана в Ботаническом саду. Интересной особенностью фонтана станет то, что горожане сами смогут выбрать для него музыкальное сопровождение.