День Победы отмечают сегодня в России

09:03, 09 мая 2023, ПАИ

День Победы над фашистской Германией отмечается в России, бывших советских республиках и ряде стран Европы сегодня, 9 мая, пишет calend.ru.

В этот день в 1945 году завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939–1945 годов. Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооружённым столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Чёрного моря, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражалось от 8 миллионов до 13 миллионов человек, применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и миномётов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолётов.

9 мая 1945 года на центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолёт Ли-2 с экипажем А. И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад маршал Георгий Жуков.

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