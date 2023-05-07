Псковичам рассказали об альтернативных форматах акции «Бессмертный полк»

12:29, 07 мая 2023, ПАИ

Очное шествие «Бессмертного полка» в этом году отменено организаторами, но сама акция состоится в множестве новых форматов. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

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– Разместить на странице в соцсети («ВKонтакте», «Телеграм», «Одноклассники») фотографии своего ветерана и рассказ о нём с хештегом #нашБессмертныйполк. Затем все истории будут собраны и опубликованы на официальной странице «Бессмертного полка России» в течение года.

– Прикрепить портреты героев – участников Великой Отечественной войны на заднем стекле своего автомобиля.

– Заменить аватар в соцсетях на портрет своего героя.

– Напечатать или закрепить фотографию на одежде и носить весь День Победы. Или изготовить бейдж с портретом героя и информацией о нём.

На сайте www.polkrf.ru/veteran/9-may можно подробнее узнать обо всех акциях «Бессмертного полка».

«Наши герои и защитники Отечества с нами, покуда жива в сердцах память о них. И это самое главное — сохранять память. В любом возможном формате», — заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Псковской области в этом году не будут проводить парад Победы.