Псковичам рассказали об альтернативных форматах акции «Бессмертный полк»
Очное шествие «Бессмертного полка» в этом году отменено организаторами, но сама акция состоится в множестве новых форматов. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
– Разместить на странице в соцсети («ВKонтакте», «Телеграм», «Одноклассники») фотографии своего ветерана и рассказ о нём с хештегом #нашБессмертныйполк. Затем все истории будут собраны и опубликованы на официальной странице «Бессмертного полка России» в течение года.
– Прикрепить портреты героев – участников Великой Отечественной войны на заднем стекле своего автомобиля.
– Заменить аватар в соцсетях на портрет своего героя.
– Напечатать или закрепить фотографию на одежде и носить весь День Победы. Или изготовить бейдж с портретом героя и информацией о нём.
На сайте www.polkrf.ru/veteran/9-may можно подробнее узнать обо всех акциях «Бессмертного полка».
«Наши герои и защитники Отечества с нами, покуда жива в сердцах память о них. И это самое главное — сохранять память. В любом возможном формате», — заключил глава региона.
Ранее сообщалось, что в Псковской области в этом году не будут проводить парад Победы.