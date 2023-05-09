Парад Победы прошёл в Псковской 76-й дивизии ВДВ

12:21, 09 мая 2023, ПАИ

Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл на территории 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

На мероприятии присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, настоятель храма Александра Невского отец Олег Тэор, председатель общества ветеранов Юрий Соседов и исполняющий обязанности командира дивизии.

В параде приняли участие военнослужащие, сотрудники управления ФСИН России по Псковской области, представители пограничной службы, юнармейцы и участники патриотических клубов.

К присутствующим обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «9 Мая — сакральная дата в истории нашего государства, важнейший день для каждого из нас. Он объединяет все поколения россиян, которые хранят память об отцах, дедах и прадедах, остановивших самого страшного врага в нашей истории», — отметил глава региона.

По его словам, из года в год жители с благодарностью вспоминают имена защитников и освободителей, партизан и подпольщиков, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны — всех тех, кто внёс свой вклад в Великую Победу и восстановил страну из руин.

«Время неумолимо. Сегодняшняя молодёжь, по сути, последнее поколение, у кого есть возможность увидеть живых очевидцев тех событий, из первых уст узнать правду о том страшном времени и героическом подвиге советского народа. В Псковской области осталось меньше ста непосредственных участников Великой Отечественной войны. Каждому из них мы выражаем самую глубокую благодарность», — сказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что будет сделано всё возможное, чтобы воспитать молодёжь в традициях уважения и почитания Великой Победы, чтобы сохранить историю и защитить переданное наследие.

«Это моральный и гражданский долг каждого из нас, священная миссия государства. К сожалению, мир, когда-то освобождённый от фашизма, не смог усвоить жестокие уроки истории. Наш народ вновь вступил в тяжёлую борьбу за справедливость, за своё будущее, за свою свободу, за возможность жить в мире и безопасности, за право быть русскими», — сказал губернатор. По его словам, именно поэтому День Победы в этом году жители региона встречают в особых условиях.

«Те, кто должен маршировать на параде, сражаются за Русский мир на наших исконных территориях. Мы хорошо их знаем. Это наши друзья и знакомые, ваши сослуживцы и товарищи по оружию. Сегодня они сражаются, проявляя чудеса мужества и героизма, сохраняя веру и приумножая славу российского оружия. Это наши воины, которыми мы гордимся, которых поддерживает вся Псковская область, вся наша большая страна. Мы вместе. И у нас одна цель», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что волонтёры, медики, спасатели, госслужащие неоднократно были на территории новых субъектов, помогали людям, восстанавливали инфраструктуру, а десятки тысяч людей всех возрастов и профессий регулярно собирали и продолжают собирать помощь для передовой.

«Мы сделаем всё, чтобы нацизм, который однажды привёл к гибели десятков миллионов человек, был побеждён вновь. В День Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война. Но сегодня предлагаю поклониться и тем, кто героически погиб, защищая Русский мир от коричневой чумы нашего века», — отметил Михаил Ведерников.

Далее была объявлена минута молчания. «Хочу обратиться к тем, кто будет защищать и кто уже защищает нашу Родину. Западный мир поощряет русофобию, ненависть по национальному признаку, без устали разжигает войну. Он возвращает всё, что должно было быть предано вечному забвению. Только наша страна, как и 80 лет назад, имеет силы и возможность это остановить», — сказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали пример героизма на все времена. «Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них. И если мы будем верны их наследию, если будем знать и хранить свою историю, помогать друг другу, помнить о том, что мы граждане великой страны, имя которой Россия, то мы обязательно отстоим наш мир, основанный на справедливости и безопасности», — подчеркнул губернатор.

В этот праздник воинской славы Михаил Ведерников пожелал военнослужащим и жителям региона мира, сил, здоровья и крепости духа. «Мы гордимся нашим Отечеством, чтим память героев прошлого и настоящего. Мы обязательно победим», — заключил губернатор.