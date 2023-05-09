«Первый псковский» покажет эксклюзивное видео торжественного шествия в честь Дня Победы
Эксклюзивное видео торжественного шествия военнослужащих Псковского территориального гарнизона, посвящённого 78-й годовщине Великой Победы, вышло в эфир на телеканале «Первый Псковский» в 14:10 сегодня, 9 мая. Повторы - в 18:00 и 21:40.
«Первый Псковский» представит уникальную возможность всем жителям Псковской области, где каждая семья причастна к Великой Победе, стать полноценными зрителями праздничного шествия наших защитников Отечества.
Напомним, сегодня Парад Победы прошёл в Псковской 76-й дивизии ВДВ.
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