Житель Дедовичей принял участие в параде Победы в Москве

15:40, 09 мая 2023, ПАИ

Житель Дедовичей Дмитрий Филатов принял участие в параде Победы в Москве. Об этом сообщает газета «Коммуна».

Молодой человек является курсантом третьего курса Санкт-Петербургской военно-космической академии имени Александра Можайского.

Ранее сообщалось, что волонтёр из Псковской области поделилась эмоциями от участия в параде Победы на Красной площади.