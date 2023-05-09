Житель Дедовичей принял участие в параде Победы в Москве
Житель Дедовичей Дмитрий Филатов принял участие в параде Победы в Москве. Об этом сообщает газета «Коммуна».
Молодой человек является курсантом третьего курса Санкт-Петербургской военно-космической академии имени Александра Можайского.
Ранее сообщалось, что волонтёр из Псковской области поделилась эмоциями от участия в параде Победы на Красной площади.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 мая 2023
Волонтёр из Псковской области поделилась эмоциями от участия в параде Победы на Красной площади