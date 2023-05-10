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Происшествия

Жительница Куньинского района заплатит штраф за сжигание травы на участке

Жительница деревни Соловьево Куньинского района заплатит штраф за сжигание травы на участке, сообщает местная газета «Пламя».

Напомним, что с середины апреля постановлением правительства Псковской области установлен пожароопасный сезон, запрещающий разведение открытого огня, который может привести к палам травы или лесным пожарам.

Решившая таким образом навести порядок на своём участке женщина заплатит десять тысяч рублей. 

Ещё один нарушитель противопожарного режима обнаружен в деревне Овечково. На первый раз получил предупреждение, поскольку является инвалидом с детства. По нескольким сигналам из других населённых пунктов района сейчас идут проверки.

Напоминаем, пал травы – это преступление, за которое полагается штраф, а в случае серьёзных последствий и уголовная ответственность.
Нарушители запрета выявляются с помощью беспилотных средств, видеокамер, установленных на вышках связи, и благодаря сигналам от обеспокоенных соседей.

Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Псковской области в этом году уже погибли 30 человек.

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