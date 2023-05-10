Новую детскую площадку установят в Финском парке Пскова к концу мая

14:00, 10 мая 2023, ПАИ

11 мая в Финском парке Пскова демонтируют старую детскую площадку. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил глава города Борис Елкин.

По его словам, накануне рабочие занимались подготовкой территории к монтажу нового детского городка. «По сути, он будет состоять из двух комплексов. Один разместится на прежнем месте, второй - неподалёку, - уточнил Борис Елкин. - Одна площадка будет для детей постарше, другая для совсем малышей. Это, во-первых, позволит развести эти две группы детей и уменьшить изнашиваемость площадок».

Борис Елкин обратил внимание, что у новых игровых комплексов много элементов, среди которых качели, скалодром, «паутинка». Средства на покупку и установку городков выделены из муниципального и регионального бюджетов. Работы по монтажу завершатся к концу мая.