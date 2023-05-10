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Александр Голышев: «Сад Памяти» – удачная метафора, олицетворяющая вечную жизнь

Международная патриотическая акция «Сад Памяти» – важный проект, благодаря которому явно прослеживается связь поколений. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПАИ высказал российский культуролог, доктор культурологии, профессор, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

По его словам, «Сад Памяти» – наша благодарная память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в фашистских застенках, а также о всех защитниках страны и, конечно, участниках СВО.

«Сад Памяти» – это удачная метафора, олицетворяющая и вечную жизнь, и скорбную память о тех, кто положил свою жизнь во имя Победы на алтарь Отечества. Важно, что проект получает поддержку и развивается. В рамках «Сада Памяти» уже проходят подобные мероприятия во многих районах нашей области. Посадка деревьев молодежью совместно с ветеранами, участниками СВО, руководителями области, городов и районов станет настоящей школой верности исторической памяти и патриотизма», — подытожил культуролог.

Международная патриотическая акция в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на Псковской земле проводится ежегодно с 2020 года. В этом году мероприятия в рамках акции «Сад Памяти» прошли в Бежаницком, Гдовском, Красногородском, Куньинском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском, Себежском районах. 

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в Международной акции «Сад Памяти». В память о жертвах, павших в годы Великой Отечественной войны, на территории воинского захоронения бывшего концентрационного лагеря «Шталаг-372» были высажены саженцы лиственницы. 

Вместе с главой региона в акции приняли участие представители власти города и области, семьи военнослужащих, которые исполняют свой долг в зоне СВО, близкие погибших защитников Отечества, а также псковские волонтеры и юнармейцы.

 

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