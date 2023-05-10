Водитель внедорожника вылетела в кювет в Порховском районе

17:58, 10 мая 2023, ПАИ

53-летняя водитель автомобиля Mitsubishi asx не справилась с управлением на закругленном участке дороги, в результате чего автомобиль съехал в кювет. ДТП произошло на трассе Псков – Новгород в Порховском районе.

Водитель от госпитализации отказалась. На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, а также Госавтоинспекция.

Ранее сообщалось, что Volvo вылетел в кювет после столкновения с фурой в Пустошкинском районе.