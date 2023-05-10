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Общество

Ремонт автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня продолжится

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет продолжен ремонт автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня, сообщает группа «ГБУ ПО «Псковавтодор» в соцсети «ВКонтакте».

Дорога входит в опорную дорожную сеть региона, связывая южные районы Псковской области с областным центром, а также обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.

В этом году в нормативное состояние приведут два участка в Новоржевском районе общей протяжённостью 12,2 км (с 13-го по 22-й км, с 35-го по 39-й км). Третий участок (с 56-го по 62-й км), расположенный в Бежаницком районе, будет отремонтирован в 2024 году.

Подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие проезжей части и укреплённой части обочин и виражей, укрепит обочины, отремонтирует пересечения, примыкания, водопропускные трубы. Также в порядок будут приведены автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения на участках краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка.

Срок окончания работ по контракту на участках этого года — октябрь 2023 года. Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядные работы выполнит ООО «ДАФ».

Напомним, что ранее был определён подрядчик для выполнения ремонта автомобильной дороги Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе.

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