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Общество

Более ста участников примет форум молодёжных избиркомов в Пскове

IV Форум молодёжных избирательных комиссий стартует в Пскове через неделю. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Там отметили, что регистрацию на мероприятие уже завершили, участников добавили в чат, а организаторы находятся в полной боевой готовности.

Фото: скриншот из видео Избирательной комиссии Псковской области

Форум соберёт на своих площадках 107 человек – представителей молодёжных избирательных комиссий, общественных организаций, вузов из Белоруссии и 29 субъектов Российской Федерации.

«Развитие социальных компетенций молодёжи, повышение их правовой культуры и гражданской ответственности, поддержка инициатив молодых избирателей – именно над этим спикеры будут два дня работать с участниками», - отметили в облизбиркоме.

Также для участников форума открыта регистрация на конкурс «Росмолодёжь. Гранты». Для этого необходимо сформировать проект и прикрепить к заявке из раздела «Мои проекты» на сайте до 16:00 13 мая.

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