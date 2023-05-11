Более ста участников примет форум молодёжных избиркомов в Пскове

14:21, 11 мая 2023, ПАИ

IV Форум молодёжных избирательных комиссий стартует в Пскове через неделю. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Там отметили, что регистрацию на мероприятие уже завершили, участников добавили в чат, а организаторы находятся в полной боевой готовности.

Форум соберёт на своих площадках 107 человек – представителей молодёжных избирательных комиссий, общественных организаций, вузов из Белоруссии и 29 субъектов Российской Федерации.

«Развитие социальных компетенций молодёжи, повышение их правовой культуры и гражданской ответственности, поддержка инициатив молодых избирателей – именно над этим спикеры будут два дня работать с участниками», - отметили в облизбиркоме.

Также для участников форума открыта регистрация на конкурс «Росмолодёжь. Гранты». Для этого необходимо сформировать проект и прикрепить к заявке из раздела «Мои проекты» на сайте до 16:00 13 мая.