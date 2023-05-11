Главврач Опочецкой больницы опроверг закрытие ФАПов в Красногородском районе

16:44, 11 мая 2023, ПАИ

Слухи о закрытии фельдшерско-акушерских пунктов в Красногородском районе опроверг главный врач Опочецкой межрайонной больницы Владимир Богатырев. Об этом сообщает газета «Заря».

Благодаря реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Красногородском районе в настоящее время открыто три фельдшерско-акушерских пункта: в деревнях Блясино, Ильинское и Покровское.

«Никто не собирался ничего закрывать, – прокомментировал Владимир Богатырев. – Да, у нас были некоторые кадровые проблемы, в связи с чем график работы фельдшера был нестабилен. С 10 мая на постоянную работу в ФАП деревни Покровское с совмещением в ФАП Блясино принят фельдшер Наталья Максимова. Для улучшения качества работы ей выделили служебную машину. Что касается темы «вывезенного оборудования», то здесь мы имеем дело с «испорченным телефоном». Была плановая замена, о которой население предупреждали».

Отметим, что в 2023 году планируется введение в строй ещё двух ФАПов в деревнях Кресты и Золотово. Кроме того, главный врач добавил, что теперь в ФАПах жители сельской местности смогут приобретать лекарственные препараты.

Ранее сообщалось, что завершение строительства ФАПов в Куньинском районе проверил глава района. Также до этого 21 модульный ФАП в Псковской области получил лицензию.