Суд пересмотрит дело о бизнесе с посуточной сдачей квартиры в Пскове

17:48, 11 мая 2023, ПАИ

«Дело Бахиревых» о сдаче псковичами квартиры посуточно пересмотрит Псковский городской суд. Соответствующее решение было принято сегодня, 11 мая, пишет «АиФ-Псков».

Ольга и Павел Бахиревы сдавали квартиру в центре Пскова преимущественно семьям с детьми, отказывали молодежи младше 21 года, прописали в правилах запрет на курение и шум вечерами. При этом заключали договоры найма, исправно платили налоги. Однако соседи в 2020 году подали на них в суд, требуя запретить эту деятельность.

Суд занял не их сторону и постановил, что Бахиревы оказывают гостиничные услуги, что запрещено в многоквартирных домах. Супруги оспорили это решение, за два с лишним года их дело прошло рассмотрение во всех инстанциях. Наконец, в марте 2023 года Конституционный суд РФ указал, что собственник жилья вправе сдавать его не более чем на пять лет, а минимальный срок договора найма законодательством не установлен. Но главное – что каждый такой случай надо рассматривать индивидуально, исходя из степени нарушения спокойного быта жильцов и интенсивности пользования общим имуществом.

На заседании Псковского городского суда, которое состоялось 11 мая, Ольга просила суд рассмотреть дело вновь. В итоге, суд удовлетворил иск Бахиревых, постановил отменить самое первое судебное решение от 1 декабря 2020 года и пересмотреть дело в связи с новыми обстоятельствами.

Следующее заседание назначено на начало июля.