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Общество

Конституционный суд встал на сторону псковича в деле о гостиничных услугах

Сдача квартиры в посуточную аренду теперь не может автоматически приравниваться к гостиничным услугам. Постановление об этом вынес Конституционный суд России, сообщает РИА Новости.

«Посуточная сдача квартиры не может автоматически приравниваться к гостиничным услугам», — считают в Конституционном суде.

Ранее псковский предприниматель Павел Бахирев обратился в Конституционный суд России с просьбой проверить положение Жилищного кодекса, которое запрещает пользование квартирой для гостиничных услуг. Это случилось после того, как суд общей юрисдикции признал сдачу Бахиревым в аренду своей квартиры гостиничными услугами и запретил ему использовать помещение для этих целей.

Обосновывая требования предпринимателя, его адвокат Владимир Цвиль во время слушания дела заявил, что посуточная сдача квартиры предполагает, что арендодатель и жилец дома живут отдельно. Также съемщик квартиры должен самостоятельно заботиться о своем проживании. А гостиничный бизнес предлагает целый комплекс услуг.

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