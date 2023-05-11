В Порхове приступили к реконструкции очистных сооружений

18:49, 11 мая 2023, ПАИ

Новые очистные сооружения для сточных вод должны быть построены в Порхове к середине лета 2024 года, сообщает пресс-служба областного Собрания депутатов.

Важный для районного центра объект вошёл в программу комплексного развития сельских территорий, которую финансирует Минсельхоз России. Порядок реализации проекта и его особенности 11 мая обсудили в администрации Порховского района при участии председателя областного Собрания Александра Котова, заместителя губернатора Нинели Салагаевой, председателя комитета по сельскому хозяйству Николая Романова и его заместителя Юлии Ким, представителей УКС, авторского надзора, подрядной организации, производителя оборудования, городского водоканала и маслосырозавода.

«Предлагаю вместе обсудить перспективы строительства, что мы на сегодняшний день должны были сделать и что успели, что нет и почему, что нам мешает, в чём проблемы», — обратился к участникам встречи глава района Юрий Семёнов.

Муниципальный контракт с компанией «Эколос-ПроектСтрой» был заключён в конце марта. Общая стоимость реализации проекта составляет почти 647 млн рублей. На площадке уже работает техника, начались земляные работы в котловане и демонтаж старых конструкций, подлежащих ремонту, и капитальных строений, предназначенных к сносу. Тем не менее уже на начальном этапе есть небольшое отставание от графика.

Руководитель подрядной организации Николай Потапов объяснил задержку отсутствием в документации проектных решений для отдельных видов работ. Часть из них, по мнению представителей УКС, не требует специальной расшифровки, в некоторых случаях необходима помощь авторского надзора.

Участники встречи подробно и под протокол проговорили этапы и сроки подключения электроэнергии — временных мощностей и тех, что предусмотрены для постоянной эксплуатации объекта, возможности корректировки порядка выполнения работ и их оплаты, установку видеонаблюдения по требованию Минсельхоза, строгие требования к соблюдению графика работ.

«Ускорьте работы, чтобы мы могли их оперативно оплачивать. Обязательно соблюдайте требования Минсельхоза. Всё, что в графике, должно быть выполнено. Деньги есть, ваша задача — их взять», — обратился к подрядчику Николай Романов.

Александр Котов в свою очередь обратил внимание строителей, что и его присутствие, и участие в заседании заместителя губернатора Нинели Салагаевой неслучайны. «К таким объектам со стороны кураторов федеральной программы повышенное внимание. И если мы будем отставать по срокам, проблемы будут у всех, начиная с задержки финансирования, заканчивая возможным изъятием средств в конце года, — отметил спикер и предупредил, что в таких случаях подрядные организации могут быть наказаны: – Надо эффективно использовать средства и все сдерживающие факторы устранять как можно быстрее».

Отдельно участники совещания обсудили перспективы доочистки стоков маслосырозавода. Руководитель предприятия Александр Константинов заверил присутствующих, что к моменту сдачи городского объекта завод реконструирует свои локальные очистные сооружения, чтобы стоки производства соответствовали предельно допустимой концентрации вредных веществ. Объёмы предварительно очищенной воды, которая будет поступать с завода, уже учтены в проекте, а выбранная технология предусматривает очистку не только хозяйственно-бытовых, но и сточных вод.

После детальной проработки всех вопросов участники совещания выехали на объект и оценили стояние очистных сооружений на сегодняшний день и первые результаты реализации проекта.