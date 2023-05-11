Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

При исследовании питьевой воды Псковской области найден марганец

Всего в течение 2022 года специалистами ГБУ «Псковская облветлаборатория» было проведено 28 исследований питьевой воды по показателю «марганец», получено 13 положительных результатов, что составляет 46,4 %. Об этом сообщает группа «ГБУ «Псковская облветлаборатория».

Марганец принято относить к группе тяжёлых металлов, как и железо. И хотя этот элемент распространён не столь сильно, как железо, на сегодняшний день проблема повышенного содержания марганца в питьевой воде стоит практически так же остро, как и проблема воды с повышенной концентрацией железа. Однако большинство людей не подозревает, что такой элемент может присутствовать в питьевой воде.

Содержание марганца в питьевой воде должно быть не более 0,1 мг на 1 л воды.

При этом, согласно данным, полученным в ГБУ «Псковская облветлаборатория» при исследованиях разных проб вод, содержание марганца в водах Псковской области, как правило, лежит в пределах от 0,006 до 0,1 мг на 1 л воды, однако встречаются превышения данного показателя до 0,3 и даже до 0,5 мг на 1 л воды, что является превышением норматива в три и пять раз соответственно.

Даже если питьевая вода выглядит чистой и прозрачной, она может содержать опасные для здоровья примеси.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 мая 2023

В Псковской области определены победители регионального конкурса «Библиотека года»
11 мая 2023

Оштрафованы не обеспечивающие псковские деревни качественной водой предприятия

11 мая 2023

Конкурс красоты среди профсоюзных работников прошёл в Пыталово
11 мая 2023

Семинар по развитию плодоводства состоялся в Себежском районе

11 мая 2023

Противопожарный режим введён с 12 мая в Псковской области
11 мая 2023

Инклюзивный концерт «Весна Победы» состоялся в Пскове
11 мая 2023

Знания студентов ПсковГУ проверили в новом формате

11 мая 2023

День города Великие Луки пройдёт в конце августа


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...