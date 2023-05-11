При исследовании питьевой воды Псковской области найден марганец

20:47, 11 мая 2023, ПАИ

Всего в течение 2022 года специалистами ГБУ «Псковская облветлаборатория» было проведено 28 исследований питьевой воды по показателю «марганец», получено 13 положительных результатов, что составляет 46,4 %. Об этом сообщает группа «ГБУ «Псковская облветлаборатория».

Марганец принято относить к группе тяжёлых металлов, как и железо. И хотя этот элемент распространён не столь сильно, как железо, на сегодняшний день проблема повышенного содержания марганца в питьевой воде стоит практически так же остро, как и проблема воды с повышенной концентрацией железа. Однако большинство людей не подозревает, что такой элемент может присутствовать в питьевой воде.

Содержание марганца в питьевой воде должно быть не более 0,1 мг на 1 л воды.

При этом, согласно данным, полученным в ГБУ «Псковская облветлаборатория» при исследованиях разных проб вод, содержание марганца в водах Псковской области, как правило, лежит в пределах от 0,006 до 0,1 мг на 1 л воды, однако встречаются превышения данного показателя до 0,3 и даже до 0,5 мг на 1 л воды, что является превышением норматива в три и пять раз соответственно.

Даже если питьевая вода выглядит чистой и прозрачной, она может содержать опасные для здоровья примеси.