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Общество

Российская компания представила образец нового электрокара «Атом»

Фото компании «Кама»

Первый функциональный образец российского электрокара «Атом» компании «Кама» представили в Москве, сообщает РИА Новости.

Электромобиль «Атом» с отечественным высокотехнологичным программным обеспечением появится на рынке в 2025 году и станет первым электромобилем, созданным в России с нуля.

Электромобиль с запасом хода 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за семь секунд. «Что касается габаритов электромобиля, то они ориентированы на городское использование и достаточно компактны: так, длина — 3 995 мм, ширина — 1 780 мм, высота — 1 615 мм», — отметили в пресс-службе компании.

Кроме того, электромобили будут оснащены такими функциями, как удержание полосы, следование в пробке, распознавание дорожных знаков и непредвиденных ситуаций для водителя и пассажиров.

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