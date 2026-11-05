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День работника суда отметили в Псковском областном суде

Торжественное собрание в честь профессионального праздника – Дня работника суда – прошло в Псковском областном суде. Мероприятие объединило действующих судей, а также почётных гостей – ветеранов судебной системы, которые внесли значительный вклад в становление и развитие правосудия в регионе. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области

Представители судебной системы отмечают этот профессиональный праздник второй раз. Он был учреждён 5 ноября 2025 года по инициативе председателя Верховного Суда России Игоря Краснова. Дата приурочена ко дню издания указа императора Петра I «О форме суда».

С поздравительной речью к коллективу суда и ветеранам обратился председатель Псковского областного суда Олег Лазарев. В своём выступлении он поблагодарил работников за профессионализм, добросовестный труд и преданность выбранному делу. Глава суда пожелал коллегам новых достижений, направленных на укрепление независимости и авторитета судебной власти. Кроме того, слова признательности прозвучали в адрес ветеранов, чей опыт, мудрость и верность профессии служат примером для нынешнего поколения судей и работников аппарата.

К профессиональному празднику приурочили открытие Почётной доски Псковского областного суда в холле суда. На ней в качестве поощрения разместили фотопортреты судей и работников аппарата. Отмечены их заслуги в укреплении законности, защите прав и свобод граждан, значительный вклад в развитие судебной системы России, а также безупречная и эффективная служба.

Кульминацией торжественной программы стал праздничный концерт. В нём приняли участие судьи и работники аппарата суда с творческими композициями. Для присутствующих также выступил с музыкальной программой джазовый квартет.

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