Отпевание Иосифа Будылина пройдет в Пушкинских Горах 13 мая

08:25, 12 мая 2023, ПАИ

Отпевание скончавшегося пушкиниста Иосифа Будылина пройдет в Казанской церкви Пушкинских Гор 13 мая в 11:00. Об этом сообщается в группе церкви «ВКонтакте».

Похоронят умершего на старом кладбище на Тимофеевой горке.

Иосиф Будылин родился 21 апреля 1945 года в Красноярском крае. В 1973 году окончил театроведческий факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Преподавал в Ленинградском институте культуры, педагогическом институте Пскова и других учебных заведениях, совмещая преподавание с работой в Пушкинском заповеднике – научным сотрудником, экскурсоводом, методистом.

Культуролог ввел в научный оборот ряд ранее неизвестных фактов, оригинальных интерпретаций по пушкинской и музейной проблематике. Также он является автором множества краеведческих изданий и публикаций.