Умер актёр из фильма «12 стульев» Олег Севастьянов

09:43, 12 мая 2023, ПАИ

Советский актер и поэт Олег Севастьянов умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу актёра в социальной сети в Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«С прискорбием сообщаем, что 10 мая 2023 года ушёл из жизни Олег Севастьянов, актёр по профессии, пастор и поэт по призванию», — говорится в сообщении.

Отметим, Олег Севастьянов окончил школу-студию МХАТ в 1973 году. Актёр получил известность благодаря картинам «Бронзовая птица», «Жердяйчик» и «12 стульев».

В 1990 году актёр стал лютеранским пастором, а также получил степень магистра богословия в США. Он служил в лютеранских приходах в Москве и Эстонии. С 2012 года Олег Севастьянов издал несколько книг духовной прозы и поэзии.