Более 7 млн рублей заплатит подрядчик за срыв строительства ФАПов в Псковской области

11:24, 12 мая 2023, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области взыскал более 7 млн неотработанного аванса с ООО «ИСП-ГРУПП» по контракту на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Псковской области, сообщается в группе суда в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время оглашена резолютивная часть решения по иску ГКУ Псковской области «Управление капитального строительства» к ООО «ИСП-ГРУПП». В ходе рассмотрения дела заказчик ссылался на тот факт, что ни один из 23 фельдшерско-акушерских пунктов не сдан в эксплуатацию, работы выполнены на 56 % от предусмотренных контрактом.



Суд взыскал со строительной компании 7 млн 102 тысячи рублей неотработанного аванса, 3 млн 935 тысяч рублей в качестве пеней за просрочку исполнения обязательств и 669 тысяч штрафа. В удовлетворении иска в оставшейся части отказано.

Напомним, в 2021 году было заявлено о планах построить и заменить модульные ФАПы в сельских населённых пунктах Псковской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. До 2025 года в рамках специализированной программы планировалось построить 199 фельдшерско-акушерских пунктов, 23 объекта должны были начать возводить ещё в 2021 году.

Отметим, что подрядная организация, сорвавшая строительство ФАПов, уже внесена в реестр недобросовестных.