Детскую площадку открыли на территории псковского интерната

11:48, 12 мая 2023, ПАИ

Детскую площадку открыли на территории Псковской общеобразовательной школы-интерната на улице Советской Армии, 54в сегодня, 12 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Помощь в оборудовании площадки оказал благотворительный фонд «Надежда на завтра». В рамках проекта у школы появилось несколько качелей, песочница, различные лестницы и небольшой детский спортивный комплекс.

Напомним, в 2022 году у школы открыли многофункциональную спортивную площадку, построенную в рамках программы «Газпром – детям».

На территории спортивной площадки построили несколько функциональных зон, на которых дети смогут играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Также на объекте предусмотрена установка ограждения с воротами и двумя калитками, четырёх мачт освещения и скамеек. Территорию вокруг объекта также планируется благоустроить.