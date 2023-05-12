Детскую площадку открыли на территории псковского интерната
Детскую площадку открыли на территории Псковской общеобразовательной школы-интерната на улице Советской Армии, 54в сегодня, 12 мая, передаёт корреспондент ПАИ.
Помощь в оборудовании площадки оказал благотворительный фонд «Надежда на завтра». В рамках проекта у школы появилось несколько качелей, песочница, различные лестницы и небольшой детский спортивный комплекс.
Напомним, в 2022 году у школы открыли многофункциональную спортивную площадку, построенную в рамках программы «Газпром – детям».
На территории спортивной площадки построили несколько функциональных зон, на которых дети смогут играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Также на объекте предусмотрена установка ограждения с воротами и двумя калитками, четырёх мачт освещения и скамеек. Территорию вокруг объекта также планируется благоустроить.