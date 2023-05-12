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Спорт

Финальная часть чемпионата Псковской области по волейболу стартует сегодня

ФОто: ПАИ

Финальная часть чемпионата Псковской области по волейболу стартует сегодня. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил президент региональной федерации по волейболу Сергей Ершов.

Он уточнил, что в финал соревнований вышли шесть команд, которые разделили на две подгруппы по три команды. В первую группу вошли команды из Пскова, Великих Лук и Локнянского района. Во второй группе команды из Псковского, Палкинского и Невельского районов.

Возраст участников команд от 16 лет и старше. Спикер добавил, что в некоторых командах есть игроки старше 50 лет.

Предварительные игры пройдут сегодня и завтра в здании спортивной школы «Барс» на Набережной реки Великой, 16 в Пскове. Финальная игра за I место пройдёт в это воскресенье, 14 мая.

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