Финальная часть чемпионата Псковской области по волейболу стартует сегодня

13:05, 12 мая 2023, ПАИ

​

Финальная часть чемпионата Псковской области по волейболу стартует сегодня. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил президент региональной федерации по волейболу Сергей Ершов.

Он уточнил, что в финал соревнований вышли шесть команд, которые разделили на две подгруппы по три команды. В первую группу вошли команды из Пскова, Великих Лук и Локнянского района. Во второй группе команды из Псковского, Палкинского и Невельского районов.

Возраст участников команд от 16 лет и старше. Спикер добавил, что в некоторых командах есть игроки старше 50 лет.

Предварительные игры пройдут сегодня и завтра в здании спортивной школы «Барс» на Набережной реки Великой, 16 в Пскове. Финальная игра за I место пройдёт в это воскресенье, 14 мая.