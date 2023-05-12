Чрезвычайный класс пожарной опасности ожидается в Псковской области с 13 мая

13:42, 12 мая 2023, ПАИ

Пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности прогнозируется в Псковской области с 13 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«С 13 мая местами, с 15 мая в большинстве районов по Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс по региональной шкале», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ об установлении особого противопожарного режима на территории региона с 12 по 21 мая.