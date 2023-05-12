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Общество

Опубликована программа «Ночи музеев» в филиалах псковского музея

Филиалы Псковского музея-заповедника также присоединятся к всероссийской акции «Ночь музеев». Музеи-усадьбы Софьи Ковалевской, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, а также Музей истории города Печоры будут ждать гостей 20 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

События в Музее-усадьбе Софьи Ковалевской начнутся в 14:30. Ночь откроется экскурсией по выставке «Полибинский парк: красота и вдохновение» и мастер-классом «Язык цветов», а продолжится концертом хореографического коллектива «Балет для всех» Дома культуры Великих Лук. Также посетителей ждёт рассказ о Софье Ковалевской как о театральном критике и об истории Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета имени Модеста Мусоргского.

  • Ночь музеев
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Ночь музеев
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Ночь музеев
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Ночь музеев
    Фото: Псковский музей-заповедник

Ночь музеев в Музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова стартует в 16:00. Как отметили в учреждении, главным событием Ночи музее станет большой концерт в усадьбе Вечаша. Свою программу «Времена года» представит ансамбль «Традиция» (город Фрязино, Московская область), концерт продолжат студенты Псковского областного колледжа искусств с литературно-музыкальной композицией «Русалка». Завершится вечер открытием новой выставки Валентина Плискина «В глубь России, в глубь веков», которая познакомит гостей с избранными работами автора в технике резьбы по дереву.

В Музее-усадьбе Модеста Мусоргского в 18:00 Ночь музеев откроет литературно-музыкальная программа, посвященная 150-летию Сергея Рахманинова. Посетители познакомятся с наследием композитора, узнают о его влиянии на современную массовую культуру и о том, как повлияла музыка Модеста Мусоргского на творчество Сергея Рахманинова. Далее состоится концерт «Родные просторы». В программе – народная музыка, произведения русских композиторов, избранные вокальные арии. Завершится мероприятие открытием фотовыставки «Чудные мгновения» Любови Быстровой.

Музей истории города Печоры начнет принимать гостей с 18:00. «Первым событием Ночи музеев станет интерактивная программа «Во что играли наши дети» – это не только экскурс в историю русских народных игр, но и серия практических активных занятий для людей разных возрастов», - рассказали в музее-заповеднике.

Помимо этого, посетители смогут познакомиться с постоянными экспозициями учреждения, рассказывающими об истории Печор и роли Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря в становлении и развитии города. Продолжится Ночь концертом в музейном саду.

Ранее сообщалось, что программу «Ночи музеев» опубликовал Псковский музей-заповедник.

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