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Культура

Пыталовская рок-группа дала третий концерт

Третий концерт рок-группы Пыталовской школы искусств состоялся в школе города, пишет газета «Наша жизнь».

Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

Отметим, что коллектив так и не смог пока выбрать название. На концерте прозвучали композиции групп «Кино», «Алиса», «Король и Шут», а также песни английского исполнителя, известного под псевдонимом Cavetown. Также рок-группа представила авторскую песню.

Руководитель Пыталовской школы искусств Сергей Борисов выразил надежду, что ребятам удастся выступить в Детском парке первого июня, в День защиты детей. Как передает корреспондент газеты, выступление понравилось не только школьникам, но и учителям.

Состав группы: барабанщик группы - Матвей Гаврилов, бас-гитара — Михаил Сёмкин, клавишные и гитара — Александр Васильев, солист, гитарист и бэк-вокал — Игорь Савельев, соло, гитара и солист — Юрий Петров и солист, гитарист, композитор и автор песен — Вячеслав Виноградов. В роли звукооператора в концерте принимал участие Даниил Рубченя.

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