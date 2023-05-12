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Общество

Андрей Михайлов: Связка «губернатор – глава района – депутаты всех уровней» отлажена прекрасно

Совместную работу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, глав Островского района и депутатов всех уровней высоко оценил депутат-острович Андрей Михайлов по итогу осмотра объектов благоустройства в Острове вместе с главой региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Оценивать результат работы и её качество, новые объекты, общественные пространства должны именно люди, проживающие на территории, те, для кого это делается. Не контролирующие и принимающие органы, а именно граждане. И очень приметно, что островичи, которые отсутствовали на территории 5–10 лет, приезжая в родной город, искренне восхищаются, говорят слова благодарности, видят, что происходит, сколько новых объектов построено, сколько отремонтировано», — поделился впечатлениями Андрей Михайлов.

Он также отметил, что это самая главная оценка, которая только может быть дана работе исполнительной власти и законодательного Собрания.

«Связка «губернатор – глава района – депутаты всех уровней» в нашем случае отлажена не просто хорошо, а прекрасно. Более того, мы слышим людей. И даже если не всегда с первого захода получается найти оптимальный вариант, на помощь придёт мнение жителей. У нас проходят рабочие встречи, совещания, жители охотно участвуют в голосовании за выбор объектов благоустройства, вместе мы формируем рейтинги. Люди в этом процессе соучаствуют, и это самое главное», — уверен Андрей Михайлов.

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