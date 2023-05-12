Жители Красногородска шьют носилки для бойцов в зоне СВО

23:53, 12 мая 2023, ПАИ

Носилки для находящихся в зоне СВО бойцов изготавливают волонтёры на базе Дома культуры в Красногородске. Об этом сообщает газета «Заря».

«Во время последней поездки к нашим бойцам, находящимся в зоне СВО, мы узнали, что там нужны носилки. Они очень быстро выходят из строя: пачкаются, рвутся, отправляются вместе с ранеными в госпитали», — рассказал командир отряда «Первый рубеж» Валерий Леппо.

Так, волонтёры приобрели два рулона по 50 метров специальной прорезиненной ткани, нашли образец и приступили к пошиву. «Из этого количества ткани получится более 20 носилок. Пусть это и не очень много, но это тоже наш вклад в общее дело», — подчеркнул командир.

Кроме того, к каждому изделию пришивается освящённый пояс с молитвой: их передают храм Святителя Николая в Красногородске и храм Александра Невского в Пскове. Директор КРДО Марина Егорова добавила, что по просьбе бойцов они планируют также шить тактические брюки и уже закупили материал.

Отметим, что очередная поездка поисковиков к военным намечена на конец мая. Сейчас идёт сбор посылок для военнослужащих. Желающие присоединиться к сбору могут обращаться в районный Дом культуры.

Ранее сообщалось, что защищающие от тепловизоров экраны для бойцов СВО шьют в Пыталовской школе.