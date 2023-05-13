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Общество

К собственнику водонапорной башни в Печорах подали иск в суд

Иск о понуждении собственника к принятию мер по содержанию объекта культурного наследия – водонапорной башни в городе Печоры рассматривают в Калининском районном суде Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области

Иск направила Печорская районная прокуратура при участии комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

«Вот такое отношение к объекту культурного наследия у собственника и пользователя, – отметил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик. – С одной стороны оказываются услуги кафе, с другой – место сбора бытовых отходов, дверь, окна и стены в плачевном состоянии».

Он подчеркнул, что в добровольном порядке привести памятник в надлежащее состояние собственник не считает нужным, поэтому решать этот вопрос приходится через суд.

Напомним, в январе этого года четыре крупных объекта в центре Печор были выставлены на продажу.

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