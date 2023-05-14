Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как выявить прослушку на телефоне, рассказал киберспециалист

Понять, что ваш телефон прослушивают, можно по многим признакам: наиболее распространённые — шумы, голоса и другие посторонние звуки, которые появляются регулярно, рассказал руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян. 

По его словам, телефон следует регулярно проверять с помощью программ-антивирусов. Кроме этого, существуют особые команды для выявления прослушки и несанкционированной отправки информации, передаёт агентство «Прайм».

Специалист отметил, что на iOS и на Android можно ввести команду #21# и нажать вызов. «Если в ответе системы указано, что подозрительная активность отсутствует, значит, серьёзных оснований для опасений нет. Есть и другие команды для проверки безопасности на телефоне. Одна из таких команд для IOS — #62#, с её помощью можно узнать об активированной переадресации на телефоне», — говорится в сообщении.

Поскольку постоянная пересылка данных требует большого расхода энергии, батарея телефона может начать перегреваться и быстро разряжаться, добавил Ваге Закарян.

«Неожиданное включение экрана без участия пользователя тоже может говорить не только о техническом сбое в устройстве, но и об активности посторонних лиц в вашем гаджете», — заявил он.

«Если интенсивность расходования мобильного трафика не менялась, а его среднемесячный объём при этом значительно вырос, то это повод задуматься. Возможно, трафик уходит на обеспечение работы программы слежения. Убедиться, что у посторонних лиц нет доступа к телефону, можно с использованием специальных команд и антивируса. Если это не поможет, то лучше обратиться в сервисный центр и всё прояснить со специалистом», — заключил эксперт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 мая 2023

Митрополит Тихон отмечает 5-летие служения на Псковской земле
14 мая 2023

Как выявить прослушку на телефоне, рассказал киберспециалист
14 мая 2023

Зачем нужны центры военно-спортивной подготовки, рассказал Юрий Трутнев
14 мая 2023

Борис Елкин рассказал об истории улицы Карла Маркса в Пскове
14 мая 2023

До +27 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 15 мая
14 мая 2023

Найденные в Невельском районе останки красноармейца похоронили в Пермском крае
14 мая 2023

Псковичка прошла в финал всероссийского телеконкурса «Звезда-2023»
13 мая 2023

Волонтёрский трудовой фестиваль прошёл в Новосокольническом районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...