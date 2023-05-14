Как выявить прослушку на телефоне, рассказал киберспециалист

15:28, 14 мая 2023, ПАИ

Понять, что ваш телефон прослушивают, можно по многим признакам: наиболее распространённые — шумы, голоса и другие посторонние звуки, которые появляются регулярно, рассказал руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян.

По его словам, телефон следует регулярно проверять с помощью программ-антивирусов. Кроме этого, существуют особые команды для выявления прослушки и несанкционированной отправки информации, передаёт агентство «Прайм».

Специалист отметил, что на iOS и на Android можно ввести команду #21# и нажать вызов. «Если в ответе системы указано, что подозрительная активность отсутствует, значит, серьёзных оснований для опасений нет. Есть и другие команды для проверки безопасности на телефоне. Одна из таких команд для IOS — #62#, с её помощью можно узнать об активированной переадресации на телефоне», — говорится в сообщении.

Поскольку постоянная пересылка данных требует большого расхода энергии, батарея телефона может начать перегреваться и быстро разряжаться, добавил Ваге Закарян.

«Неожиданное включение экрана без участия пользователя тоже может говорить не только о техническом сбое в устройстве, но и об активности посторонних лиц в вашем гаджете», — заявил он.

«Если интенсивность расходования мобильного трафика не менялась, а его среднемесячный объём при этом значительно вырос, то это повод задуматься. Возможно, трафик уходит на обеспечение работы программы слежения. Убедиться, что у посторонних лиц нет доступа к телефону, можно с использованием специальных команд и антивируса. Если это не поможет, то лучше обратиться в сервисный центр и всё прояснить со специалистом», — заключил эксперт.