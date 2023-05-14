Исторические артефакты обнаружили археологи в церкви Архангела Михаила в Пскове

18:21, 14 мая 2023, ПАИ

Псковские археологи обнаружили множество артефактов во время проведения работ на территории церкви Архангела Михаила в Пскове, сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове».

«При проведении археологических работ на территории объекта культурного наследия ЮНЕСКО «Церковь Архангела Михаила с колокольней» в раскопах шурфов обнаружены новые многочесленные артефакты, представляющие неоспоримую ценность для истории города Пскова», - написали в телеграм-канале.

Также специалисты выявили многочисленные фрагменты керамических и металлических изделий и предметов быта разных периодов.

Предпроектные исследования проводятятся по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове и Псковской области».

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в уникальную находку в церкви Архангела Михаила в Пскове.