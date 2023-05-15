Имущество работодателей в России планируют изымать в счёт долгов по зарплате

16:57, 15 мая 2023, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу изымать имущество работодателей в счёт выплаты долгов по зарплате, даже если они не признаны банкротами, пишет РИА Новости.

«В этой связи заслуживает поддержки законодательная инициатива, предусматривающая возможность изымать имущество у работодателей в счёт выплаты долгов по заработной плате, даже если работодатель не был признан банкротом», — говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой за 2022 год.

По её словам, работа над законопроектом, инициированная Генпрокуратурой России, сейчас осуществляется Минтрудом России.

«Имеющиеся здесь проблемы подтверждаются официальной статистикой: суммарная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2023 года составила более 642 млн рублей. На проблему невыплаты работникам заработной платы указывают в своих докладах и уполномоченные по правам человека многих субъектов Российской Федерации», - подчеркнула омбудсмен в своём докладе.

Также Москалькова предложила создать специальный государственный алиментный фонд для эффективного взыскания алиментов.