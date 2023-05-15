Дожди и до 23 градусов тепла ожидается 16 мая в Псковской области

15:28, 15 мая 2023, ПАИ

Кратковременные дожди и до +23 градусов ожидается в Псковской области 16 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Во вторник жителей региона ждёт облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём - от +18 до +23.

Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что хорошая погода в Псковской области сохранится до 25 мая. Ориентировочно 16-18 мая синоптики ожидают на территории региона дождливую погоду. Температура при этом ожидается комфортная.