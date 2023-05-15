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Спорт

12 псковских спортсменов отобрались на чемпионат и первенство мира по тхэквондо

Порядка 80 профессиональных спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по тхэквондо ИТФ от Псковской области. Об этом сообщил руководитель молодежной общественной спортивной организации «Псковская областная федерация тхэквондо (ИТФ)» Владимир Кочетов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Также более 200 человек приняли участие в фестивале, который проводится для новичков, рассказал эксперт. Кроме того, руководитель спортивной организации отметил, что на российском уровне повышается уровень выступлений псковских спортсменов.

«12 человек отобрались на чемпионат и первенство мира по тхэквондо, которое пройдёт в августе в Казахстане», — поделился Владимир Кочетов.

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