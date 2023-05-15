Об элементе реконструкции гостиничного комплекса в Печорах рассказал эксперт

19:10, 15 мая 2023, ПАИ

Про поставки оборудования для реконструкции в Печорах одного из гостиничных объектов рассказал владелец сети магазинов Андрей Кальцин в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Речь идёт о гостиничном комплексе Печорского монастыря — здании старой постройки. «Сейчас идёт реконструкция. Архитектурное оборудование скоро привезут, будет светиться», — отметил эксперт.

Отметим, Андрей Кальцин участвовал в реализации проектов подсветки памятника «Вечный огонь», надписи «Россия начинается здесь», памятника Александра Невского, Дулага-100 в Порхове, памятника «Танк Т-34» на площади Героев-Десантников.