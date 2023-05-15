Арбитражный суд Псковской области поддержал налоговую в деле о «Евро-Керамике»

18:12, 15 мая 2023, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области огласил резолютивную часть [окончательный вывод суда. — Прим. ред.] решения по делу по заявлению инспекции Федеральной налоговой службы № 29 по Москве. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Суд признал ООО «Евро-Керамика» (город Москва) и ООО «Евро-Керамика Печоры» (Псковская область) взаимозависимыми лицами, а также одобрил взыскание суммы недоимки в размере 637,5 миллиона рублей, в том числе 408 тысяч рублей налога, 223 тысячи пеней, 6 265 710 рублей штрафов.

Суд удовлетворил требования налогового органа в полном объёме. Мотивы суда будут известны при опубликовании полного текста решения. «С информацией о ходе движения дела можно ознакомиться на ресурсе «Картотека арбитражных дел», — подчеркнули в суде.

Напомним, в компании «Евро-Керамика Печоры» сложилась сложная экономическая ситуация в связи с применением в её отношении обеспечительных мер налоговой задолженности другого предприятия — ООО «Евро-Керамика». Арбитражный суд Псковской области по иску налоговой инспекции Москвы наложил на счета и имущество ООО «Евро-Керамика Печоры» обеспечительные меры. Позже арбитражный суд Псковской области снял ряд ограничений с предприятия «Евро-Керамика Печоры».