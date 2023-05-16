Сергей Степашин проконтролировал ход реставрации объектов Псковского кремля

11:12, 16 мая 2023, ПАИ

Председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергей Степашин вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым оценил ход реставрационных работ на нескольких объектах в Псковском кремле, передаёт корреспондент ПАИ.

Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко рассказал о поэтапном обновлении сразу нескольких объектов: Троицкий собор, колокольня, пороховые погреба. И если для реконструкции Троицкого собора подготовлена проектная документация, которая прошла экспертизу, то реконструкция пороховых погребов и колокольни завершится в этом году. Денис Василенко заверил, что работы ведутся в графике.

Михаил Ведерников и Сергей Степашин прошли по всем ярусам пороховых погребов, осмотрели работы по реставрации здания, которое долгое время пустовало. Денис Василенко рассказал, что здание с 1918 года не использовалось, не отапливалось, поэтому потребовалось серьезное укрепление фундаментов, замена разрушенного камня в стенах. Сейчас отремонтированы фасады, ведётся монтаж инженерных сетей и обустройство внутренних перегородок. «Все объекты стараемся максимально приспособить под современное использование, насколько позволяет нам нормы и закон о реставрации», — заметил руководитель АНО.

Михаил Ведерников поинтересовался, будет ли проведено благоустройство прилегающей территории. Денис Василенко рассказал, что восстановят газон, проведут озеленение территории, уложат брусчатку и установят малые архитектурные формы.

Как сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, особое внимание Михаил Ведерников и Сергей Степашин уделили колокольне Кремля. На сегодня на объекте заменена кровля, произведено золочение купола и шпиля с крестом, частично отреставрирован верхний ярус. На некоторых участках каменную кладку пришлось восстанавливать полностью. Впереди — приведение в порядок фасадов здания, внутренние отделочные работы.

Общая плановая стоимость реставрации осмотренных объектов составляет около 220 млн рублей, которые выделены из федерального бюджета. Комплекс мер по сохранению и развитию объектов культурного наследия Псковской области как важнейшего центра русской культуры, русского языка и православия реализуется по поручению президента России.

Напомним, сегодня в Псковской области с рабочим визитом находится председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин. Сопровождают во время рабочей поездки Сергея Степашина губернатор Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин. Первым объектом в рамках рабочей программы был дом на пересечении улиц Инженерной и Юности, возводимый по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.