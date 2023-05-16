Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сергей Степашин проконтролировал ход реставрации объектов Псковского кремля

Председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергей Степашин вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым оценил ход реставрационных работ на нескольких объектах в Псковском кремле, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ

Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко рассказал о поэтапном обновлении сразу нескольких объектов: Троицкий собор, колокольня, пороховые погреба. И если для реконструкции Троицкого собора подготовлена проектная документация, которая прошла экспертизу, то реконструкция пороховых погребов и колокольни завершится в этом году. Денис Василенко заверил, что работы ведутся в графике.

Михаил Ведерников и Сергей Степашин прошли по всем ярусам пороховых погребов, осмотрели работы по реставрации здания, которое долгое время пустовало. Денис Василенко рассказал, что здание с 1918 года не использовалось, не отапливалось, поэтому потребовалось серьезное укрепление фундаментов, замена разрушенного камня в стенах. Сейчас отремонтированы фасады, ведётся монтаж инженерных сетей и обустройство внутренних перегородок. «Все объекты стараемся максимально приспособить под современное использование, насколько позволяет нам нормы и закон о реставрации», — заметил руководитель АНО.

Михаил Ведерников поинтересовался, будет ли проведено благоустройство прилегающей территории. Денис Василенко рассказал, что восстановят газон, проведут озеленение территории, уложат брусчатку и установят малые архитектурные формы.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ

Как сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, особое внимание Михаил Ведерников и Сергей Степашин уделили колокольне Кремля. На сегодня на объекте заменена кровля, произведено золочение купола и шпиля с крестом, частично отреставрирован верхний ярус. На некоторых участках каменную кладку пришлось восстанавливать полностью. Впереди — приведение в порядок фасадов здания, внутренние отделочные работы.

Общая плановая стоимость реставрации осмотренных объектов составляет около 220 млн рублей, которые выделены из федерального бюджета. Комплекс мер по сохранению и развитию объектов культурного наследия Псковской области как важнейшего центра русской культуры, русского языка и православия реализуется по поручению президента России. 

Напомним, сегодня в Псковской области с рабочим визитом находится председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин. Сопровождают во время рабочей поездки Сергея Степашина губернатор Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин. Первым объектом в рамках рабочей программы был дом на пересечении улиц Инженерной и Юности, возводимый по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 мая 2023

Бобров запечатлели в акватории Великой в Пскове
16 мая 2023

Сергей Степашин не исключил статуса лавры для Псково-Печерского монастыря
16 мая 2023

Сергей Степашин проконтролировал ход реставрации объектов Псковского кремля
16 мая 2023

Колокольню Троицкого собора в Пскове могут освободить от лесов летом
16 мая 2023

Михаил Ведерников рассказал о трудоустройстве беженцев в Псковской области
16 мая 2023

Отделочные работы проводят в доме для переселенцев в Пскове
16 мая 2023

Встреча с семьями военнослужащих СВО прошла в Бежаницком районе
16 мая 2023

Более трёх тысяч псковских медиков получают специальную социальную выплату

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...