Работа по переселению псковичей из аварийного жилья завершится к концу года – Степашин

12:33, 16 мая 2023, ПАИ

Работа по переселению псковичей из аварийного жилья завершится к концу года, сообщил во время общения с журналистами председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин, передаёт корреспондент ПАИ.

«Вторая часть сегодняшнего совещания посвящалась именно переселению граждан из аварийного жилья. Эта работа должна завершиться уже в этом году. Есть некоторые сложности из-за подорожания квадратного метра, поэтому будем вместе с правительством решать вопрос с выполнением программы. Тем более Псков в этой работе нас не подводит», - заявил Степашин.

Сегодня он вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым побывал на строительстве многоквартирного дома для переселенцев. «Стройка идёт быстро. А стоимость квадратного метра в городе - 61 тысяча рублей - одна из самых низких по стране. По стране в среднем уже 90 тысяч за метр просят. Показатель хороший, когда есть свое ЖБИ, есть свои строительные организации и те, кто за этим следит», - подчеркнул Степашин.



Михаил Ведерников рассказал, что Псковская область в течение нескольких лет является одним из самых активных регионов относительно взаимодействия с Фондом развития территорий. «Несмотря на то что нам работать сложнее, чем другим, стараемся пользоваться возможностями фонда на 100 %. Износ сетей ЖКХ в регионе является одним из самых значительных в стране, поэтому крайне важно принимать соответствующие решения. Стараемся работать так, чтобы в течение нескольких лет базовые задачи можно было решить», - подытожил глава региона.