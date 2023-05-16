На мастер-классы псковских поваров смогут попасть гости фестиваля «Моя еда»
27 мая в парке Строителей в Пскове на фестивале «Моя еда» псковские повара проведут кулинарные мастер-классы, сообщили ПАИ организаторы мероприятия из Театрально-концертной дирекции Псковской области.
На четырёх площадках фестиваля профессиональные повара будут готовить блюда народов, проживающих в Псковской области.
«Приглашаем всех, кто любит готовить или хочет научиться делать это легко и непринужденно. Вы узнаете секреты приготовления изысканных блюд по рецептам знаменитых кухонь мира и научитесь полезным кулинарным хитростям», - обещают организаторы.
Фестиваль «Моя еда» начнётся в 12:00 и завершится в 18:00.
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