На мастер-классы псковских поваров смогут попасть гости фестиваля «Моя еда»

12:43, 16 мая 2023, ПАИ

27 мая в парке Строителей в Пскове на фестивале «Моя еда» псковские повара проведут кулинарные мастер-классы, сообщили ПАИ организаторы мероприятия из Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На четырёх площадках фестиваля профессиональные повара будут готовить блюда народов, проживающих в Псковской области.

«Приглашаем всех, кто любит готовить или хочет научиться делать это легко и непринужденно. Вы узнаете секреты приготовления изысканных блюд по рецептам знаменитых кухонь мира и научитесь полезным кулинарным хитростям», - обещают организаторы.

Фестиваль «Моя еда» начнётся в 12:00 и завершится в 18:00.