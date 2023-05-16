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Общество

Как изменилась статистика ВИЧ-инфекции в регионе, рассказала псковский эксперт

О динамике распространения ВИЧ-инфекции в Псковской области рассказала главный внештатный инфекционист Псковской области, заместитель главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Елена Карзанова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

Согласно статистике, в Псковской области за 2022 год выявили 129 новых случаев ВИЧ-инфекции. По сравнению с 2021 годом зафиксирован рост на 11 %. Среди новых зарегистрированных случаев 92 человека являются жителями Псковской области, четверо — иностранцы, 28 человек содержатся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, пятеро — иногородние граждане России.

По словам специалиста, основная часть заболевших — люди в возрастных категориях 33-39 и 40-49 лет.

Елена Карзанова также отметила, что основным путём распространения ВИЧ-инфекции в Псковской области на сегодняшний день являются незащищённые гетеросексуальные контакты (93 %). Через внутривенное введение наркотиков заражается всего 2 % людей, через гомосексуальные контакты — 4 %, через перинатальный контакт — 1 %.

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