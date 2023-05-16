Псковичей стали чаще тестировать на ВИЧ

17:53, 16 мая 2023, ПАИ

Псковичей стали чаще тестировать на ВИЧ. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Псковской области, заместитель главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Елена Карзанова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам специалиста, охват тестирования на ВИЧ в 2018 году составлял 153 тысячи обследований, в 2022 году - вырос до 192 тысяч. С ростом количества тестирований увеличилось и выявление ВИЧ-инфекции.

Такая тенденция носит общероссийский характер, подчеркнула Елена Карзанова. «Конечно, охват скринингового исследования и обследований проводится более широко и всеми медиками. Это не только инфекционисты», - добавила она.

Диагностировать заболевание могут и врачи смежных профилей. Например, для любого оперативного вмешательства требуется обследование на ВИЧ. Или, например, женщина, стоящая на учёте по беременности проходит дважды тестирование на ВИЧ по направлению врача-акушера-гинеколога. Это также увеличивает случаи выявляемости ВИЧ, отметила эксперт.