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Общество

Псковичей стали чаще тестировать на ВИЧ

Псковичей стали чаще тестировать на ВИЧ. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Псковской области, заместитель главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Елена Карзанова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам специалиста, охват тестирования на ВИЧ в 2018 году составлял 153 тысячи обследований, в 2022 году - вырос до 192 тысяч. С ростом количества тестирований увеличилось и выявление ВИЧ-инфекции. 

Такая тенденция носит общероссийский характер, подчеркнула Елена Карзанова. «Конечно, охват скринингового исследования и обследований проводится более широко и всеми медиками. Это не только инфекционисты», - добавила она.

Диагностировать заболевание могут и врачи смежных профилей. Например, для любого оперативного вмешательства требуется обследование на ВИЧ. Или, например, женщина, стоящая на учёте по беременности проходит дважды тестирование на ВИЧ по направлению врача-акушера-гинеколога. Это также увеличивает случаи выявляемости ВИЧ, отметила эксперт.

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