23 здоровых ребёнка родились у ВИЧ-инфицированных матерей в Псковской области

20:53, 16 мая 2023, ПАИ

23 здоровых ребёнка родились у ВИЧ-инфицированных матерей в Псковской области. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист региона, заместитель главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Елена Карзанова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Врач подчеркнула, если будущая мама инфицирована ВИЧ-инфекцией, но принимает антиретровирусные препараты, то вероятность появления здорового ребёнка очень высока.

«На фоне правильно подобранной терапии вирусная нагрузка минимальна: меньше 50 копий/мл. Человек практически здоров. Приверженность терапии — это стопроцентная гарантия рождения здорового ребёнка», — отметила врач.

Специалист привела примеры из медицинской практики в Псковской области. Она отметила, что в прошлом году медики помогли появиться на свет 23 детям, матери которых обладали положительным ВИЧ-статусом. Эти дети предварительно считаются здоровыми. Окончательно их снимут с контроля после 18 месяцев наблюдения, когда антитела матери уже не влияют на ребёнка.

Заражённой ВИЧ матери также нельзя кормить ребёнка грудным молоком, подчеркнула специалист.

По словам Елены Карзановой, на данный момент 19 детей в Псковской области наблюдаются как ВИЧ-инфицированные: эти дети с контактной вирусной нагрузкой. Их возраст старше десяти лет.

Врач также отметила, что если раньше ВИЧ-инфицированные получали горсть таблеток, то теперь современные препараты более высокоэффективны и порой достаточно одной-двух таблеток в день для поддержания иммунной системы.